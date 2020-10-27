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CHP'den Hatay ile ilgili skandal paylaşım!

'da dün akşam meydana gelen terör saldırı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde can kaybı olmadan atlatıldı. Hatay'da yaşanan bu olay sonrası Türkiye tek yürek olurken 'den skandal bir paylaşım geldi. CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, Twitter hesabından Hatay’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Gündem değiştirmek için yapılıyor. Suçlu tek” ifadelerini kullandı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, tepkiler sonrası hesabını korumaya aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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CHP'den Hatay ile ilgili skandal paylaşım!

Hatay'da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmişti.

OPERASYON SÜRERKEN PAYLAŞTI
Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği anlarda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

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Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, "Hatay İskenderun'da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra hesabını korumaya aldı.

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