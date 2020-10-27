Batı'da İslam neden hedefte? Müslümanlara neden saldırıyorlar? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

"SENİ APTAL MÜSLÜMAN KADIN"

Tabi ırkçılıktan da bahsetmemiz lazım İslam bunun içerisinde değişken bir faktör olarak kullanılıyor. Mesela benim eşim Hristiyan ve etnik olarak Güney Asyalı ancak "Pakistani" diye saldırılıyor. 'Seni aptal Müslüman kadın' diyorlar. Oysa Müslüman bile değil. Burada endişelerini üzerine yansıtabilecek sürekli birilerini arıyorlar."

Orsam Kuzey Afrika Uzmanı Abdennour Toumi'nin önce çıkan açıklamaları:

"CİDDİ BİR ENDİŞE HAKİM"

"Fransa'da gerçekten Müslüman toplumuna karşı bir gerginlik var. Müslüman toplumda bir birliktelik yok ve ciddi bir endişe hakim yapılan bu provokasyonlardan dolayı. Bunlar tabi politika tarafında yaşanan gelişmelerden de etkilendi.

"10 YILDIR CİDDİ BİR PROVOKASYON VAR"

Bu provokasyonlarda son 10 sene içerisinde ciddi bir artış yaşandı. 20 yıldır da artarak devam ediyor. 1989 yılında 'çocukların okullarda başörtü takamayacakları' süreciyle başladı ve devam ediyor. Çıkış noktası buydu ve Fransız politikacılar o dönem akıllıca davranmaya çalıştılar. Şimdi olduğu gibi yapmadılar. Etnik köken üzerinden yaptılar doğrudan bir inanç vurgusu yapmadılar.

"MÜSLÜMANLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA…"

Le Pen öncülüğünde o zamanlar ırkçılık olarak kullanıyorlardı. Araplar öcü olarak görünüyordu. Sonrasında tabi olaylar gelişti ve medya da kendine bir yer buldu. Olaylar giderek yoğunlaştı. Fransa'da politika çok lokal sınırlarda değil. Sağ kanadın söylemleri bir tabu olmaktan çıktı ve yayılmaya başladı. Liderler Müslümanlar söz konusu olduğu zaman sürekli olarak 'soru işaretleriyle' halkın karşısına çıkıyorlar"