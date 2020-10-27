28 Ekim kandil mi, ne kandili? Yarın kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimi
28 Ekim kandil mi, ne kandili? Yarın kandil mi? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Vatandaşlar Ekim ayının son günlerde hangi kandilin idrak edileceğini sorgulamaya başladı. 28 Ekim'e denk gelen günde 28 Ekim kandil mi, ne kandili? Yarın kandil mi? Sorularının yanıtları merak ediliyor. 28 Ekim kandil mi, ne kandili? Yarın kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimi
28 Ekim kandil mi, ne kandili? Yarın kandil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılına ait dini günler takvimi yayınlanmıştı. Dini günler takviminde bayram tarihleri, kandil tarihleri ve resmi bayramlar yer aldı. 28 Ekim kandil mi, ne kandili? Yarın kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimi...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz.
YARIN KANDİL Mİ?
Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala yarın kandil mi sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
İşte 2020 Kandil tarihleri;
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.
2020 KANDİL TARİHLERİ
27 Şubat 2020 Perşembe - Regaip Kandili
21 Mart 2020 Cumartesi - Miraç Kandili
07 Nisan 2020 Salı - Berat Kandili
19 Mayıs 2020 Salı - Kadir Gecesi
28 Ekim 2020 Çarşamba - Mevlid Kandili