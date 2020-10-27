27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar hakkında önemli açıklama

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar hakkında önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların her kademede ne zaman açılacağı sorularına resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. yaptığı açıklamada, "Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar hakkında önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" dedi.

"LÜTFEN GÜNLÜK YAŞAMA DİKKAT EDELİM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yer alan Çubuk Sağlık Meslek Lisesi'ne habersiz gittiği dersin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Aynı zamanda Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Bugün habersiz gittiğim Çubuk Sağlık Meslek Lisesi'nde anatomi dersine katıldım. Okuldaki hazırlık, öğretmenlerin heyecanı, öğrencilerin ilgisi gerçekten takdire değer. Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan ailelere uyarı! MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AİLELERE UYARI!
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler için kredi müjdesi SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI! AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN KREDİ MÜJDESİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA