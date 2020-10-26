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PKK'nın 'çukur' eylemlerine katılan 4 kadın terörist tutuklandı

Terör örgütü 'nın 2015-2016 yılları arasında 'de yaptığı çukur eylemlerine katılan 4 kadın terörist tutuklandı. 21 Ekim'de gözaltına alınan 6 kadından 4'ü cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020
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PKK'nın 'çukur' eylemlerine katılan 4 kadın terörist tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kadından 4'ü tutuklandı.

21 EKİM'DE GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

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