PKK'nın 'çukur' eylemlerine katılan 4 kadın terörist tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın 2015-2016 yılları arasında Mardin'de yaptığı çukur eylemlerine katılan 4 kadın terörist tutuklandı. 21 Ekim'de gözaltına alınan 6 kadından 4'ü cezaevine gönderildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kadından 4'ü tutuklandı.
21 EKİM'DE GÖZALTINA ALINDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)