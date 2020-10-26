Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ABD'li Robert C. O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi



Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

"SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Karabağ meselesine diplomatik yollarla çözüm arayışlarının önemli olduğuna vurgu yapılırken Ermenistan tarafının ateşkes ihlallerinin ve sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI



Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanabilmesi için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan tümüyle çekilmesinin elzem olduğunun yinelendiği görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda uluslararası toplumun BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.



Görüşmede, Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde rejim ve destekçilerinin son dönemde artan saldırılarının endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekilirken, muhtemel yeni krizlerin ortaya çıkmaması için 5 Mart Mutabakatı'nın korunması ve anayasa çalışmaları ile siyasi çözümün sürecinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

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