Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını dünya genelince can almaya devam ederken, virüsten sağlığına kavuşarak kurtulanların sayısı da hayli fazla. Yapılan son açıklamada, dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 32 milyonu aştığı açıklandı.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 32 milyonu aştığı açıklandı.
Detaylar gelecek...
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