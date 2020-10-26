26 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... salgını dünya genelince can almaya devam ederken, virüsten sağlığına kavuşarak kurtulanların sayısı da hayli fazla. Yapılan son açıklamada, dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 32 milyonu aştığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 32 milyonu aştığı açıklandı.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA