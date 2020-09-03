Vatandaşların metrobüs isyanı! Sosyal mesafesiz yolculuğa tepki gösterdiler





Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağı'nda inen ve ismini vermek istemeyen bir yolcu metrobüslerdeki kalabalıktan şikayet ederek, "Bu kadar olmaz. Metrobüse de bakın, tramvaya da bakın bu kadar olmaz. Nedir bu çile ya. Yarın bir gün okullar açılsa ne olacak, tatiller bitse ne olacak. Ondan sonra korona devam... Devam eder tabii. Yazıklar olsun ya" dedi.