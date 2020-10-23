CHP’li Canan Kaftancıoğlu fena ofsayta düştü! İl kadın kolları kongresini koronaya rağmen ertelemedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs kapsamındaki toplantıyla alakalı fotoğrafına bir yorum yazdı. Kaftancıoğlu bu yorumda, "Masa etrafında oturanların derdinin İstanbullunun sağlığı değil kendi siyasi varlıkları olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu. Sizler kirli siyasetinizi devam ettirirken, size rağmen Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız vatandaşın sağlığı için çalışmaya devam edecekler" dedi.

SİYASİ RANT KAFTANCIOĞLU'NDA VAR

Ancak Kaftancıoğlu korona sürecinde CHP'nin yaptıklarını görmezden geldi. Koronavirüsün ilk yayıldığı dönemde yüzlerce CHP'liyi il kadın kolları kongresi için bir araya getiriren Kaftancıoğlu, koronavirüs tedbirlerini uygulamamıştı. Yüzlerce CHP'li maskesiz ve korunaksız biçimde aynı salonda toplanmıştı. Kaftancıoğlu yönetiminin koronavirüs konusunda bu denli tedbirsiz davranması vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı. Sadece Canan Kaftancıoğlu da değil, CHP'nin kadın kollarıyla ilgili toplantılarda Türkiye genelinde tedbirsizce, el ele kol kola yapılan toplantıların görüntüleri SABAH'ta yayınlanmıştı.

İMAMOĞLU HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

Bununla birlikte, "Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız vatandaşın sağlığı için çalışmaya devam edecekler" diyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun İstanbul'da koronavirüs salgını döneminde toplu taşımada sefer sayılarını azaltarak halkın sağlığını hiçe saydığını unuttu! Ayrıca koronavirüs normalleşmesi kapsamında sefer sayılarından daha fazla sefer sayısı konulması gerekirken, şimdi bile İstanbullular, yığınlar içerisinde metrobüs, otobüs ve metroya binmek zorunda kalıyor.

İSTANBUL PİS KOKULAR İÇERİSİNDE, 30 YIL GERİLEDİ

İstanbul'un altın boynuzu denilen Haliç'in kirlenmesi olayında da kirliliğin olmadığı algısını vermek için havadan çekilen Haliç'i photoshop ile temiz göstermiş, kirlenen Haliç'in temiz olduğu algısını yaymaya çalışmışlardı. Ayrıca sahil kenarlarındaki çöp yığınları ve pis kokuların İstanbul'a yayılması CHP'li İBB'nin İstanbul'u 30 yıl geriye götürdüğü şeklinde değerlendirilmişti.

İstanbul'da AK Partili İBB döneminde yapılan birçok icraat CHP dönemi İBB tarafından yapılmış gibi sosyal medyada gösterildi. CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili İBB döneminde yapılan birçok projeyi kendi yapmış gibi halka sunmaya devam ediyor.



Kaftancıoğlu, "Masa etrafında oturanların derdinin İstanbullunun sağlığı değil kendi siyasi varlıkları olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu" derken, AK Parti'nin yaptığı icraatları kendi siyasi rantları için kendileri yapmış gibi gösterdiklerini unuttu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ/SABAH

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