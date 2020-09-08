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Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

Göreve geldiği günden itibaren skandalları ile gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi bir türlü metrobüste oluşan yoğunluğa çözüm bulamıyor. Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya giden metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular araçtan indirildi. Arkadan dolu gelen araçlara binmek isteyenler büyük çaba harcarken, koronavirüs ile mücadele önlemleri de unutuldu.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 10:47
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Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

Metrobüsler bu sabah Beylikdüzü ve Avcılar'dan yine tıka-basa hareket ederken, birçok araçta sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

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Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne saat 08.15 sıralarında giden metrobüse güçlükle binenler, Küçükçekmece'deki Beşyol durağına gelindiğinde araç sürücüsü, metrobüsü durağını geçer geçmez durdurdu.

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Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

Sürücü araçtan inerek arızayı gidermeye çalıştı. Sürücünün defalarca aracı çalıştırma çabası sonuç vermeyince kapılar açıldı.

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Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

İçeride kalabalık nedeniyle güçlükle yer bulan yolcular metrobüs yolunda yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra durağa ulaştı.

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Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

Bu sırada görevliler de metrobüs trafiğini kısa süreliğine durdurdu.