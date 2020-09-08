Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullular çözüm üretemeyen İBB'ye isyan etti

Göreve geldiği günden itibaren skandalları ile gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi bir türlü metrobüste oluşan yoğunluğa çözüm bulamıyor. Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya giden metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular araçtan indirildi. Arkadan dolu gelen araçlara binmek isteyenler büyük çaba harcarken, koronavirüs ile mücadele önlemleri de unutuldu.