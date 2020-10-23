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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

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Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve savunma sanayiinde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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