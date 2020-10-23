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Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

ordusu tarafından esir alınan askeri , 'lı teröristlerin 'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan askeri , 'lı teröristlerin 'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti ERMENİSTAN ASKERİ, PKK'LI TERÖRİSTLERİN DAĞLIK KARABAĞ'DA SAVAŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

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TERÖR DEVLETİ İTİRAFI

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

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