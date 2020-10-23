Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor!
Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Meclis'e sunulan teklif ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifinin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını söyledi.
Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Meclis'e sunulan teklif ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifinin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının 18 taksit halinde gerçekleştirileceğini ifade etti.
İLK ÖDEME ŞUBAT 2021'DE
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
İşte Mehmet Muş'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar:
YÜZDE 90'U SİLİNECEK
"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.
18 TAKSİT İMKANI
Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında.
Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var."
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