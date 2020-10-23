Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor!

İşte Mehmet Muş'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

YÜZDE 90'U SİLİNECEK

"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.