23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu ile ilgili flaş gelişme!

FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberine göre; ’cü olduğu tartışılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ’yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. FETÖ’cü dayısı ’nın, kızının nişan yüzüklerini de FETÖ'nün sözde "" ve "başyüceler şurası başkanı" firari 'ın taktığı öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu ile ilgili flaş gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında tutuklanan eski mensubu 'nın 'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "" ve "başyüceler şurası başkanı" firari 'ın taktığı öğrenildi.

Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

Mustafa Özcan, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. 'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan FETÖ itirafı! ''İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü'' İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ İTİRAFI! ''İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ''

Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

Altaylı'nın, Özbekistan ve 'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Enver Altaylı; "casusluk ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanıyor.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan FETÖ itirafı! ''İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü'' İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ İTİRAFI! ''İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ''
Ümit Özdağ'ın “Buğra Kavuncu FETÖ’cü” açıklaması ne anlama geliyor! Hasan Basri Yalçın yorumladı ÜMİT ÖZDAĞ'IN “BUĞRA KAVUNCU FETÖ’CÜ” AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR! HASAN BASRİ YALÇIN YORUMLADI
AK Parti'ye geçen eski İYİ Partili isim parti içinde dönen dolapları anlattı AK PARTİ'YE GEÇEN ESKİ İYİ PARTİLİ İSİM PARTİ İÇİNDE DÖNEN DOLAPLARI ANLATTI
İYİ Parti'yi karıştıracak görüntü! Adem Taşkaya A Haber'de yayınladı... İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRACAK GÖRÜNTÜ! ADEM TAŞKAYA A HABER'DE YAYINLADI...
FETÖ’nün İYİ Parti’ye sızma hikayesi! Ümit Özdağ ifşa etmişti... FETÖ’NÜN İYİ PARTİ’YE SIZMA HİKAYESİ! ÜMİT ÖZDAĞ İFŞA ETMİŞTİ...
Skandal iddia: CHP, HDP VE İYİ Parti Açılım Anayasası hazırlayacaktı SKANDAL İDDİA: CHP, HDP VE İYİ PARTİ "AÇILIM ANAYASASI" HAZIRLAYACAKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA