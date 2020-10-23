Son dakika: MSB duyurdu: Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, bütün hedeflerin tam isabetle vurulduğu Ateş Serbest-2020 faaliyetinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi.
Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı. #AteşSerbest2020 🇹🇷 pic.twitter.com/UQiDFhasBd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2020
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