Son dakika: MSB duyurdu: Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi.

Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı. #AteşSerbest2020 🇹🇷 pic.twitter.com/UQiDFhasBd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2020

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