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Haberler Galeri Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu

Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde günbatımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 19:09
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Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde günbatımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu

Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü.

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Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu

Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluşturdu.

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Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu

Gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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  • 7
Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu