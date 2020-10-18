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Huzur veren anlar: Hatay Samandağ'da günbatımında kartpostallık görüntüler oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde günbatımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:08Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 19:09