Son dakika: FETÖ firarisi Hakan Şükür'e şok! Babası için 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi. Görülmesine devam edilen davada Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür katılmazken avukatları hakim karşısındaki yerini aldı. Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. İşte Selmet Şükür davasından gelen son haber...

DURUŞMAYA KATILMADI

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde planlandığı gibi bugün gerçekleşen FETÖ davası duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu. FETÖ'den Amerika'ya firar eden Hakan Şükür'ün babası Selman Şükür için istenen ceza da belli oldu.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SUÇUNDAN...

Davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı tüm dava dosyası kapsamına göre sanık Selmat Şükür'ün FETÖ/PDY'ye yardım etme suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi.

EK SÜRE İSTEDİLER DURUŞMADA ERTELENDİ

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, verdiği son dakika kararıyla duruşmayı Aralık ayına erteledi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sakarya'da görülen davanın sanığı Selmet Şükür'ün oğlu Hakan Şükür Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle yurt dışına firar etti ve şu an ABD'de yaşıyor.

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