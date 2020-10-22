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Erkan Tan: 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na selam durdular

A Haber spikeri , darbe girişimi ile ’nin ilişkisini değerlendirdi. Erkan Tan “15 Temmuz darbesini gerçekleştiren ’in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı’na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar.” dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Erkan Tan: 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na selam durdular

İşte A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:

" gecesi bu darbe o eli kanlı katiller tarafından gerçekleşsin isteyen 'li idareciler vardı. 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren 'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar…

Erkan Tan: 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na selam durdular ERKAN TAN: 15 TEMMUZ DARBESİNİ GERÇEKLEŞTİRENLER CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA SELAM DURDULAR

, başbakanı, bakanları, valileri avlamak için… Ellerinde silah ile sokaklarda gezinen polis, asker, hakim, savcı görünümlü 'nün adamları CHP Genel Başkanı'na selam durdular.

Hatırlatalım… Tabi darbeye destek vermeyen CHP'lileri de ayrı tutalım…"


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