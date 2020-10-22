Erkan Tan: 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na selam durdular
A Haber spikeri Erkan Tan, 15 Temmuz darbe girişimi ile CHP’nin ilişkisini değerlendirdi. Erkan Tan “15 Temmuz darbesini gerçekleştiren Fethullah Gülen’in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı’na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar.” dedi
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Hatırlatalım… Tabi darbeye destek vermeyen CHP'lileri de ayrı tutalım…"
İşte A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:
"15 Temmuz gecesi bu darbe o eli kanlı katiller tarafından gerçekleşsin isteyen CHP'li idareciler vardı. 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren Fethullah Gülen'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar…
Cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, valileri avlamak için… Ellerinde silah ile sokaklarda gezinen polis, asker, hakim, savcı görünümlü FETÖ'nün adamları CHP Genel Başkanı'na selam durdular.
Hatırlatalım… Tabi darbeye destek vermeyen CHP'lileri de ayrı tutalım…"
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