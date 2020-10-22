Erkan Tan: 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na selam durdular

İşte A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:

"15 Temmuz gecesi bu darbe o eli kanlı katiller tarafından gerçekleşsin isteyen CHP'li idareciler vardı. 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren Fethullah Gülen'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar…