Türkiye'nin S-400 almasına tepki gösteren NATO ülkeleri mesele Yunanistan olunca sessiz. Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor. Girit'te NATO atış alanında yapılması planlanan test atışına yönelik NATO üyesi ülkelerin sessiz kalması ise dikkati çekiyor.

S-300'LERİ TEST ETMEYE HAZIRLANIYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Meydanı'nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

Girit Adası'ndaki NATO'ya bağlı atış alanında test atışlarını icra etmeye hazırlanan Yunanistan'ın, sistemi modernize ederek S-400 sisteminin yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.





GKRY'DEN YUNANİSTAN'A DEVREDİLMİŞTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Rusya'dan tedarik ettiği sistem, Türkiye'nin tepkisi üzerine 1997'de GKRY tarafından Yunanistan'a bazı askeri teçhizat karşılığında devredilmişti.

7 SENE SONRA

Uzun süre gayri faal olan sistem bakım onarımının tamamlanmasının ardından 2013'te faal hale getirildi. Daha önce 13 Aralık 2013'te test atışı yapılan sistemin, geçen 7 senenin ardından ikinci test atışının yapılması planlanıyor.

İKİ YÜZLÜ YAKLAŞIM

Güvenlik uzmanları, Yunanistan'ın planladığı test atışına NATO üyesi ülkelerin ses çıkarmamasına tepki gösterdi.

Bunu "ikiyüzlü bir yaklaşım" olarak nitelendiren uzmanlar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ciddi hava ve füze tehdidine dikkati çekti.

Türkiye'nin geçerli ve hayati güvenlik endişelerini gidermek maksadıyla teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak üretim gibi geçerli tedarik ilkeleri doğrultusunda bir zorunluluk olarak S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemini tedarik ettiğini belirten uzmanlar, bu konuda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı.

Uzmanlar, bu konuda Türkiye aleyhinde konuşanların Yunanistan'ın faaliyetlerine karşı sessiz kalmasını da dikkat çekici olarak nitelendirdi.

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