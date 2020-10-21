Sabah yazarı Mevlüt Tezel yazdı: Taksim’i hafızalardan silme ve rant projesi!

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde "Taksim'i hafızalardan silme ve rant projesi!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Mevlüt Tezel'in yazısının o kısmı:

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), Taksim meydanını değiştirmeyi kafasına koymuş ve güya halk seçsin diye üç projeyi oyluyor. Üç proje de yeniden yıkım, inşaat, toz toprak ve büyük masraf demek. Mantık hep aynı; sağlam kaldırımı rant için yeniden yapmak!

Üç proje de Taksim Meydanı'nı meydan olmaktan çıkarıp parka çevirmiş. Taksim denince akla Gezi, Gezi gelince de akla ağaçlar geliyor ve bu yüzden üç projede de Ressam Bob gibi "Hadi şuraya biraz yeşillik ekleyelim" mantığıyla hareket edilmiş. Üç proje de Taksim Meydanı'nı Gezi Parkı'nın devamı, eklentisi gibi görüyor.



Elbette ağaçlar, çiçekler, böcekler güzel ama Taksim Meydanı eskiden Belgrad Ormanı değildi ki! 'Hababam Sınıfı' gençleri neden Taksim'de buluşuyordu? İnsanlar Taksim'e piknik yapmaya değil, toplanmaya, buluşmaya gidiyor ve oradan da eğlence mekanlarına akıyorlardı. En önemlisi Taksim, toplanma, miting ve gösteri alanıydı. En büyük gösteriler, mitingler, konserler orada yapılırdı. Taksim 1 Mayıs demekti! Dünyada da Taksim gibi meydanlar boş ve betondur. Meydanlarda çok ağacın olması önemli değildir.



Projeler arasında alta indirilmiş yolları üste çıkarmak bile öneriliyor, bu da büyük masraf demek. Oysa şu anki boş alan biraz rötuş ve yeşil alanla tüm dünyadaki meydanlar gibi büyük açık alan olarak kalmalı. Taksim'i eski haline döndürmenin en kestirme yolu ise eski insanlarını, mekanlarını geri döndürmektir.



Eğer Taksim piknik alanı gibi olursa, Taksim hafızalardan silinir!

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