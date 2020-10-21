HDP ve PKK’nın devletçilik oyunu ve çocuk kaçırma sorumlusu deşifre oldu!

"YAKALANIRSANIZ PARTİYİ KARIŞTIRMAYIN"

Örgüte katılacağımıza ikna olunca defterine adımızı, soyadımızı, yaşımızı, doğum yerimizi, nereli olduğumuzu, anne ve baba ismimizi not aldı. Daha sonra 'Sizin örgüte katılımınızı sağlayacağım ancak yolda herhangi bir yakalanma durumunuz olursa ne parti binasından ne de benden bahsetmeyeceksiniz' diye tembihledi.

Konuşmanın devamında da 'Ben sizin gibi birçok gencin örgüte katılmasını sağladım, doğru karar vermişsiniz' diyerek bizi motive edecek konuşmalar yaptı.