03 Ekim 2020, Cumartesi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'nın KKTC'de de kurulacağını açıkladı

, ile çalışmalarının olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, "EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'nın KKTC'de de kurulacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) KKTC'li öğrencilerin de hizmetine sunulacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak." ifadelerini kullandı.

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