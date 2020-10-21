KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar: Türkiye’nin adamı olmaktan gurur duyarım

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YANYANA İKİ DEVLET

Adada yan yana yaşayan iki devleti savunduklarını ifade eden Tatar, "Federasyon denilen olay tamamen tuzaktı. Bu tuzak çerçevesinde Türkiye buradan gidecek, adayı AB'ye alacaklardı ve çoğunluk azınlığı zaman içinde hap gibi yutacaktı. Onların sayısı bizden çok.. Rum kesiminin ekonomik olarak durumu iyi, bütün dünya onlara maddi destek sağlıyor. Fakat biz sadece Türkiye'nin desteğiyle bu kadar zamandır ayakta kaldık. Biz Türkiye'yle birlikte geldik, onlarla beraber bu işi götüreceğiz" diye konuştu.

ÇOK ŞEHİTLER VERDİK

"Bizim davamız onurlu şerefli bir davadır" diyen Tatar, şunları söyledi:

Tarihten gelen bir mücadelemiz var. Burada çok şehitler verdik. Türkiye'nin de çok fedakârlıkları oldu. Artık bu saatten sonra bu çağda herhalde burada taviz verip Türk milletini zafiyete uğratmayız. Bizim için atalarımızdan gelen ve bize düşen görev, en iyi şekilde ulusal onurumuzu koruyabilmek."