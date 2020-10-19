KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mazbatasını böyle aldı | Ersin Tatar kimdir?

Mazbata töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde Mahkemeler bahçesinde düzenlendi.

KKTC Seçim ve Halkoylaması Yasası'na göre, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Tatar Meclis'te ant içerek göreve başlayacak.