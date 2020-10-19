Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması Yunanistan’da nasıl karşılandı?

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rum yanlısı konuşmalarıyla dikkat çeken Mustafa Akıncı’yı geride bırakan Ersin Tatar KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Peki, Yunanistan medyası Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini nasıl karşıladı? Gelişmeleri A Haber Muhabiri Manolis Kostidis aktardı. Yunan medyasının Mustafa Akıncı yanlısı bir yayın yaptığının altını çizen Kostidis, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Yunanistan’da iyi karşılaşmadığını bildirdi.