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Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması Yunanistan’da nasıl karşılandı?

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Giriş: 19.10.2020 19:27
Güncelleme:19.10.2020 19:36
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rum yanlısı konuşmalarıyla dikkat çeken Mustafa Akıncı’yı geride bırakan Ersin Tatar KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Peki, Yunanistan medyası Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini nasıl karşıladı? Gelişmeleri A Haber Muhabiri Manolis Kostidis aktardı. Yunan medyasının Mustafa Akıncı yanlısı bir yayın yaptığının altını çizen Kostidis, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Yunanistan’da iyi karşılaşmadığını bildirdi.
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