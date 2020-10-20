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Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik

Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu milletvekili , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı seçilen 'a tebrik mesajı gönderdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik

Gönderdiği mesajda Kırımoğlu, "Her daim yüreğimizde olan KKTC'ye dedeleri Kırım'dan göçen bir ailenin torununun seçilmesinden de ayrıca, Kırım Tatarları olarak ziyadesiyle memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kırımoğlu, "Kıbrıs Türk halkının demokratik seçimi ve onayıyla KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz dolayısı ile en içten ve kalbi duygularımla sizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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