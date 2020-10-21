BİRPINAR: "'MADEM BEĞENMEDİNİZ BİZE GÖNDERİN, BİZ DEĞERLENDİRELİM' DİYORLAR"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'da masraflı diye sökülen 'dikey bahçeleri ve sökülen malzemeleri' kamu kaynaklarında israfın önlemesi amacıyla kendilerine verilmesini talep etmiş. Madem beğenmediniz bize gönderin, biz değerlendirelim diyorlar özetle..." ifadelerini kullandı.