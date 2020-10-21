Ashaba hakaret eden CHP’li danışman Mücahit Avcı hesap verecek!

Aralarında Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 17 avukatın suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın, "Mus'ab bin Umeyr, bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu" ifadeleriyle, "alenen hakaret", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediğine dikkat çekildi.

Suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın hakkında gerekli tahkikatın yapılarak, Türk Ceza Kanunu'nun eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusunda; "Mücahit Avcı'nın paylaşımı, Müslümanlığın en kutsal değerlerinden olan sahabelerimizin varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır" denildi

İŞTE O SUÇ DUYURUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda şöyle denildi:

"Şüpheli Mücahit Avcı 20 Ekim 2020 tarihli 'AKP Gençlik Kolları yayınladığı videoda gençlere sen 'Mus'ab bin Umeyr'sin diye sesleniyor. Mus'ab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu' şeklindeki tweeti ile İslam dinin ortaya çıktığı dönemin öncü şahsiyetlerinden biri olan Mus'ab bin Umeyr hakkında çok çirkin, tahammül edilmesi imkânsız hakaret ve ithamları içerir sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.."

"İSLAM İNANCINA YÖNELİK ÇİRKİN VE HADSİZ BİR SALDIRI"

"Şüpheli Mücahit Avcı twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda halkın bir kesimini aşağılama saiki gütmekle beraber vatandaşlarının tamamına yakınının İslam dinine mensup olduğu ve Müslüman olarak yaşadığı bir ülkede; Müslümanlığın en kutsal değerlerinden olan sahabelerimizin varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır."

"MÜSLÜMANLAR İÇİN DEĞERİ YÜKSEK OLAN BU ŞAHSİYETE KARŞI YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

"Üstüne üstlük bilgi çağının ortasında yaşadığımız şu dönemde, yalnızca internet ortamında Mus'ab bin Umeyr kimdir şeklinde bir arama yaptığında, kim olduğunu görebilecekken, bilgisizlikten öte kasıtlı olarak İslam'a ve İslam dininin öncülerine karşı hadsizlik etmekten sakınmayan şüpheli açık bir biçimde suç kastıyla hareket etmiştir. Uhud Savaşında Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmayıp sancaktarlık görevini yerine getiren Mus'ab bin Umeyr, Resûl-i Ekrem'i yaralayan İbn Kamîe'nin kılıç darbeleriyle her iki eli de kesilince sancağı kollarıyla göğsüne bastırarak dik tutmaya çalışırken yine onun mızrağıyla şehid düşmüş bir sahabedir. Müslümanlar için kıymeti, değeri yüksek olan bu şahsiyete karşı yapılan saldırı kabul edilemezdir."

"UHUD'DA ŞEHİD DÜŞEN HZ. MUSAB, ASHABIN ÇOK DEĞERLİ İSİMLERİNDEN"

"Zira Hz. Musab, ailesinin bütün tehditlerine hatta kendisini tutsak etmesine rağmen Müslümanlığı tercih etmiş ve bu yüzden ailesinin zenginliğinden de dışlanmış bir sahabidir. Vefatında kefen bezinin bedeninin hepsini kapatamadığı rivayet edilen Hz. Musab, genç yaşında Medine'ye yollanarak hicretten önce yaptığı çalışmalarla şehrin koşullarını Müslümanlar için daha uygun hale getirmiş ashabın çok değerli isimlerinden birisidir. Genç yaşında üstlendiği büyük sorumluluğu layıkıyla yerine getirdikten sonra Uhud'da şehid düşen Hz. Musab, Müslümanların düşünce ve anlam dünyalarında çok mühim bir yere sahiptir."

"HERKES ŞÜPHELİ MÜCAHİT AVCI'DAN SÖZ KONUSU EYLEMİ NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLABİLİR"

"Şüpheli Mücahit Avcı şikayete konu paylaşımında toplumun kutsal değerleri ile dalga geçen, tahkir edici hezeyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin tamamen manipülasyon amacıyla halkın bir kesimini, onların inançlarını, inançlarının temel kaynağı olan vahyi aşağılamak için söylendiği açıktır. Şüpheli işbu ifadelerle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, kamu güvenliğini doğrudan tehlikeye atmıştır. Bu suçun mağduru tüm toplumdur ve kendilerine karşı bazı özellikleri nedeniyle kin ve düşmanlık edilen herkes şüpheliden söz konusu eylemi nedeniyle şikayetçi olabilir."

"Türk Ceza Kanunu' nun 'Kamu barışına karşı suçlar' başlığı altında yer alan ve aşağıda belirtmiş olduğumuz 216. maddesinde hükmü bulunan suç, kasten ve halkı kışkırtmak amacıyla işlenmiş olup şüphelinin cezalandırılması için yeterlidir."

"KİMSENİN BAŞKASININ KUTSAL SAYDIĞI KAVRAMLARA İLİŞKİN SAYGI DUYGUSUNU İNCİTMEYE HAKKI OLMAZ"

TCK'nın 216. maddesinde korunan hukuki yarar ilah, din, Peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler değil kişilerin bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuşkusuz kişi, bu kavramlarla ilgili düşüncelerini açıklayabilir, eleştirebilir. Ancak bunu yaparken göz önünde tutulması gereken husus, başka kişi veya kişilerin duygularının incitilmemesi, kişilere hakarete varan cümlelerden kaçınılmasıdır. Zira kimsenin başkasının kutsal saydığı kavramlara ilişkin saygı duygusunu incitmeye hakkı olmaz."

"Düşüncelerini ifade etme ve eleştiri hakkı sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı, suça teşvik ve iftira niteliği taşıyan ifadelerle halkın bir kısmının benimsemiş olduğu dini değerleri karalamaya yönelik bu asılsız ve mesnetsiz ithamların kabulü ve hoş görülmesi hukuken mümkün değildir."

Suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın; söz konusu paylaşımıyla Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile itibarını korumaya yönelik TCK'nın 125'inci maddesinde yer alan "hakaret", TCK'nın 130'uncu maddesinde yer alan "kişinin hatırasına hakaret" ve TCK'nın 216'ıncı maddesinde yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlemiş olduğu ifade edildi.

İNAL: "SİLİNCE KURTULACAĞINI SANIYOR. ÇUKURDAKİ MÜPTEZEL, ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK"

Avukat Mustafa Doğan İnal; Mücahit Avcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Mücahit Avcı'nın Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden Mus'ab bin Umery'e hakaret eden paylaşımını sildiğini hatırlatarak, "Silince kurtulacağını sanıyor. Çukurdaki müptezel, şikayetimizi yaptık. Takipçisi de olacağız. Haddini bil Mücavit Avcı" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ DANIŞMANDAN SAHABEYE HAKARET!

CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; "Mus'ab bin Umery bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu" iddiasında bulundu.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

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