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Minyatür Bomba Projesi! Taarruz test atışı başarıyla yapıldı

, Projesi kapsamında sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışının başarıyla icra edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Minyatür Bomba Projesi! Taarruz test atışı başarıyla yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Projesi kapsamında, 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Minyatür Bomba Projesi! Taarruz test atışı başarıyla yapıldı MİNYATÜR BOMBA PROJESİ! TAARRUZ TEST ATIŞI BAŞARIYLA YAPILDI

GÖRSELİ İLK DEFA 2017 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

'nın proje yöneticisi, TÜBİTAK SAGE'nin ise harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yer aldığı Minyatür Bomba projesinde ilk görsel IDEF'17 fuarında ortaya çıktı.

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JETLERDE VE SİHA'LARDA KULLANILACAK

Proje kapsamında düşman hava savunma sistemleriyle bu sistemlerin koruması altındaki hedeflere karşı F-16, F-4/2020, F-35 uçaklarından ve SİHA'lardan atılabilecek mühimmat ve çoklu taşıma salanı prototipleri geliştirilecek, entegrasyon ve sertifikasyonu yapılacak.

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