21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX ilanı

Son dakika: Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX ilanı

Son dakika haberleri... Semadirek, Limni ve 'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX ilanı

Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

2 AYRI NAVTEX

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Türkiyenin NAVTEX kararı hakkında ABDden skandal açıklama TÜRKİYE'NİN NAVTEX KARARI HAKKINDA ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
Türkiyeden Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilanı! TÜRKİYE'DEN BARBAROS HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN YENİ NAVTEX İLANI!
Türkiyeden yeni NAVTEX ilanı! Yunanistana Lozan uyarısı TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX İLANI! YUNANİSTAN'A 'LOZAN' UYARISI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA