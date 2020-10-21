Ashaba hakaret eden CHP’li danışman hakkında suç duyurusu!

İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden Mus'ab bin Umery'e hakaret eden CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Mustafa Doğan İnal; Mücahit Avcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

ÇUKURDAKİ MÜPTEZEL!

İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Mücahit Avcı'nın Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden Mus'ab bin Umery'e hakaret eden paylaşımını sildiğini hatırlatarak, "Silince kurtulacağını sanıyor. Çukurdaki müptezel, şikayetimizi yaptık. Takipçisi de olacağız. Haddini bil Mücavit Avcı" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda; Mücahit Avcı'nın Türk Ceza Kanunu'nun 216 maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; "Mus'ab bin Umery bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu" iddiasında bulundu.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH