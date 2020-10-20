Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! ABD, AB ve BM’ye tek tek mektup gönderdiler

Yunanistan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi diyalog yoluyla çözmek yerine tırmandırmak için adım atmaya devam ediyor. Kathimerini gazetesinin devlet destekli ANA-MPA haber ajansına dayandırdığı habere göre Yunanistan yönetimi Avrupa Komisyonu'na AB-Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasını askıya alması için çağrıda bulundu.