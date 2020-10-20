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Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! ABD, AB ve BM’ye tek tek mektup gönderdiler

'de yaşanan gerilimi artırmaktan vazgeçmeyen , ABD, ve ’ye ile ilgili asılsız iddiaların yer aldığı bir mektup gönderdi. Yunanistan skandal çağrı için bütün diplomatik kanalları kullanmış durumda.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! ABD, AB ve BM’ye tek tek mektup gönderdiler

'de yaşanan gerilimi diyalog yoluyla çözmek yerine tırmandırmak için adım atmaya devam ediyor. Kathimerini gazetesinin devlet destekli ANA-MPA haber ajansına dayandırdığı habere göre Yunanistan yönetimi Avrupa Komisyonu'na - arasındaki gümrük birliği anlaşmasını askıya alması için çağrıda bulundu.

Yunan hükümeti bu skandal çağrıyı 'nın 'devam eden provokasyonları' nedeniyle yaptığını açıkladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan hükümeti Nikos Dendias'ın direktifiyle Türkiye aleyhtarı bir takım diplomatik girişimlerde bulundu.

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TEK TEK MEKTUP GÖNDERDİLER

Dendias'ın emriyle harekete geçen Yunanistan, aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimlere Türkiye'ye yönelik şikayet mektupları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi kurumlara Türkiye karşıtı açıklamalar göndererek bir dizi diplomatik adım attı.

Yunanistan'ın şikayet mektupları ve açıklamalarında Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama sahasının genişletme hamlesinin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğu gibi asılsız iddialar yer alıyor.

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