Son dakika: Bakan Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı: Dışa bağımlılık azalacak!
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketinin Farasis ile birlikte Türkiye'de üretileceğini belirterek, "Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili'nin temel bileşenlerinden biri olan bataryanın üretimi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'in seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Atılan adımın önemine dikkati çeken Varank, "Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek. Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, #Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek.— Mustafa Varank (@varank) October 20, 2020
Böylece:
- Batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak
- Dışa bağımlılık azalacak
- Mobilite ekosistemi hızla gelişecek
Hayırlı olsun! pic.twitter.com/lnqj4XorGq