20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı: Dışa bağımlılık azalacak!

Son dakika: Bakan Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı: Dışa bağımlılık azalacak!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketinin Farasis ile birlikte Türkiye'de üretileceğini belirterek, "Böylece, , dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı: Dışa bağımlılık azalacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili'nin temel bileşenlerinden biri olan bataryanın üretimi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'in seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Atılan adımın önemine dikkati çeken Varank, "Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek. Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika: Yerli otomobilde önemli gelişme! Dünyanın önde gelen üreticisini seçti SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİLDE ÖNEMLİ GELİŞME! DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİSİNİ SEÇTİ
Türkiyenin yerli otomobili Almanları endişelendirdi! Türkiyenin Teslası olarak bahsedildi TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ ALMANLARI ENDİŞELENDİRDİ! TÜRKİYE'NİN TESLA'SI OLARAK BAHSEDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA