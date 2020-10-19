Iraklı hastalar Türkiye'de şifa bulacak

Türkiye'de tedaviye başlamak için yaklaşık 7 ay beklemek zorunda kalan çoğunluğunu kalp hastası çocukların oluşturduğu 79 Iraklı hasta refakatçileri ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Irak Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunan özel bir sağlık grubunun aldığı izinle Bağdat'tan Türkiye'ye getirilen hastalar, grubun İstanbul'daki hastanelerinde tedavi edilecek.

Hastanenin Uluslararası Hizmetler ve Projeler Direktörü Mehmet Ersoy, Türkiye'nin salgının ilk başlangıcından itibaren sağlık alanında yaptığı çalışmalar dünyada takdir gördüğünü belirterek, "Salgını kontrol altına alabildiğimiz için yurt dışından gelen çocuk ve bebek hastalarımızı ağırlıklı olarak kabul etmeye başladık.

Irak Sağlık Bakanlığı ile bir proje yürütüyoruz. Hem Dışişleri, hem Sağlık Bakanlığı hem de kendi girişimlerimizle özel bir charter (tarifesiz) uçuşla toplam 149 yolcuyu getirdik. Bunların 79 hasta. 65'i çocuk ve bebek. Diğerleri ise refakatçileri. Irak'ta bu tedavilere çok ihtiyaç var. Şifalarını burada bulmuş şekilde ülkelerine gere göndeririz" diye konuştu.

BİR YILDIR BEKLİYORUZ

Kalp hastası olan oğlu Ali Muhammed ile birlikte Türkiye'ye gelen Meryem Muhammed, "Buraya gelebilmek için 1 yıl bekledik. Oğlumun kalbinde delik var. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığında belli oldu. Irak'ta ameliyatı mümkün değil. Oğlum için şifa diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

CEVDET ÖZDEMİR / SABAH

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