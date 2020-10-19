KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'ten aldı. KKTC Seçim ve Halkoylaması Yasası'na göre, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Tatar Meclis'te ant içerek göreve başlayacak.

Başkent Lefkoşa'daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerleşkesinde yapılan törende, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a mazbatasını teslim etti.

Salgın koşulları da dikkate alınarak düzenlenen törende konuşan Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı YSK'ya ve salgın koşullarına rağmen cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda da katılma teveccühü gösteren halka teşekkürleri iletti.

Tatar, kendisine oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederek, 5 yıl sürecek KKTC cumhurbaşkanlığı görevinin şahsına verilmesinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Önemli olan KKTC'nin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve esenliği için çalışmalar yürütmektir. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde, bu görevi en iyi şekilde yapacağıma dair inancımı sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha halkıma gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

KKTC'de güçlü bir demokrasi kültürünün olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devletinde yaşamına en iyi şekilde devam ettiğini vurguladı.

Tatar, "Halkımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğimi ve KKTC'yi daha ileri noktalara taşıyabilmek için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi ifade etmek istiyorum." dedi.

YSK Başkanı Şefik, Şubat 2020'den bu yana cumhurbaşkanı seçiminin gündemde olduğunu kaydederek, 26 Nisan'da yapılması gereken seçimin salgın sebebiyle ertelendiğini kaydetti.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunda 11 adayın yarıştığını belirten Şefik, Tatar ve Bağımsız Cumhurbaşkanı'nın ikinci tura kaldığını kaydetti.

Şefik, dün yapılan ikinci turdan sonra seçimi kazanan ve KKTC'nin 5'nci Cumhurbaşkanı olan Tatar'ı tebrik etti.

Bazı bakan ve milletvekilleri de tören sırasında hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde ant içerek göreve başlayacak.

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

ERSİN TATAR KİMDİR?

Tatar, 1960'ta Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Ersin Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

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1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.





1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013'deki erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8'inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018'deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.