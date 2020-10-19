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Ekrem İmamoğlu’nun yalanını ortaya çıkaran gazete kupürü! AK Parti'den eleştiri: İstanbul böyle pespayelik görmedi

’nun, 2020 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı foto muhabiri tarafından çekildiği ve 26 Nisan 2014 tarihinde Milliyet Gazetesi Cumartesi ekinde yayınladığı öğrenildi. Gazete haberinde söz konusu fotoğrafın ilçesi Cadde bostan sahilinde çekildiğine dikkat çekiliyor. AK Parti Milletvekili Hasan Turan, “Her şeyiniz yalan, dolan... olalı böyle pespayelik görmedi. 2014 fotoğrafını 2020 diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu nedir şimdi?” eleştirisini yöneltti.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Ekrem İmamoğlu’nun yalanını ortaya çıkaran gazete kupürü! AK Parti'den eleştiri: İstanbul böyle pespayelik görmedi

'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğu söylediği fotoğrafın 26 Nisan 2014 tarihinde tarafından yayınlanması kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.

2020'DE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN FOTOĞRAF, 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE MİLLİYET CUMARTESİ EKİNDE YAYINLANMIŞ

Ekrem İmamoğlu'nun, 2020 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğrafın Milliyet Gazetesi foto muhabiri tarafından çekildiği ve 26 Nisan 2014 tarihinde Milliyet Gazetesi Cumartesi ekinde yayınladığı öğrenildi. Gazete haberinde söz konusu fotoğrafın ilçesi Caddebostan sahilinde çekildiğine dikkat çekiliyor.

TURAN: "İSTANBUL İSTANBUL OLALI BÖYLE PESPAYELIK GÖRMEDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Her şeyiniz yalan, dolan... olalı böyle pespayelik görmedi. 2014 fotoğrafını 2020 diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu nedir şimdi?" diye sordu

İMAMOĞLU 2014 ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ PAYLAŞTI!

Ekrem İmamoğlu, 18 Ekim 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından; "Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerini kullandı. İmamoğlu söz konusu paylaşımına 2019 ve 2020 tarihinde çekildiği iddia edilen iki fotoğraf payla��tı.

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AYNI FOTOĞRAF 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ!

Milliyet Gazetesi'nde 26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan "Karşıya geçmek" için nedeniniz çok" başlıklı haberde; "'nın Kadıköy'den Pendik'e uzanan sahil şeridi güzel havalarda çimlere yayılıp deniz havası almak isteyenlerin gözdesi. Eğer 'nın keşmekeşinde sıkıştıysanız 'karşıya geçmek' size ilaç gibi gelecek. Fakat yol yordam bilmek lazım. İşte size Anadolu Yakası'nın sahil şeridi rehberi" denildi.

AYNI FOTOĞRAF 2018 YILINDA İNTERNET SİTELERİ TARAFINDAN YAYINLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun; resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde T24 adlı internet sitesinde yayınlandığı öğrenildi.

T24 adlı internet sitesinin 18 Mart 2018 tarihinde Twitter hesabından yayınlanan; "'Kimseye zararımız yoktu': Sahilde bira içen gençlere toplam 372 lira para cezası" başlıklı haberde Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında çekildiği iddia ettiği fotoğrafın aynısı yayınlanmıştı.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)




Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor: 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 yılında çekilmiş diye pazarladı! EKREM İMAMOĞLU YALANDA SINIR TANIMIYOR: 2018 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020 YILINDA ÇEKİLMİŞ DİYE PAZARLADI!
Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor: 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 yılında çekilmiş diye pazarladı!

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