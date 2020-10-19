İMAMOĞLU 2014 ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ PAYLAŞTI!



Ekrem İmamoğlu, 18 Ekim 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından; "Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerini kullandı. İmamoğlu söz konusu paylaşımına 2019 ve 2020 tarihinde çekildiği iddia edilen iki fotoğraf payla��tı.



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AYNI FOTOĞRAF 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ!



Milliyet Gazetesi'nde 26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan "Karşıya geçmek" için nedeniniz çok" başlıklı haberde; "Anadolu Yakası'nın Kadıköy'den Pendik'e uzanan sahil şeridi güzel havalarda çimlere yayılıp deniz havası almak isteyenlerin gözdesi. Eğer Avrupa Yakası'nın keşmekeşinde sıkıştıysanız 'karşıya geçmek' size ilaç gibi gelecek. Fakat yol yordam bilmek lazım. İşte size Anadolu Yakası'nın sahil şeridi rehberi" denildi.

AYNI FOTOĞRAF 2018 YILINDA İNTERNET SİTELERİ TARAFINDAN YAYINLANDI



Ekrem İmamoğlu'nun; resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde T24 adlı internet sitesinde yayınlandığı öğrenildi.

T24 adlı internet sitesinin 18 Mart 2018 tarihinde Twitter hesabından yayınlanan; "'Kimseye zararımız yoktu': Sahilde bira içen gençlere toplam 372 lira para cezası" başlıklı haberde Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında çekildiği iddia ettiği fotoğrafın aynısı yayınlanmıştı.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)







