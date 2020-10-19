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Test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemi Ankara yolunda

Son dakika haberine göre ’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy ’ya dönüş yolunda ’dan geçiş yaptı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemi Ankara yolunda

Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait 'ler 'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de 'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip 'a ulaşmıştı.



Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.

S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

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