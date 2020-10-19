Test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemi Ankara yolunda

S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

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