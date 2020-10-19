Test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemi Ankara yolunda
Son dakika haberine göre Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçiş yaptı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.
S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)