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Son dakika: Metropollere saldırı için eğitilen 4 terörist tutuklandı

Son dakika haberleri... Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika: Metropollere saldırı için eğitilen 4 terörist tutuklandı

Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1'İ ANESTEZİ TEKNİKERİ

Diyarbakır ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın 'uyuyan hücre'lerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, 1'i devlet hastanesinde anestezi teknikeri 4 terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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