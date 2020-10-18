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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

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Giriş: 18.10.2020 18:24
Güncelleme:18.10.2020 18:24
Bulduğu her fırsatta ekonomiyi hedef alarak siyaset yapan vatandaşın açlık sınırında yaşadığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kebapçıda verdiği ziyafet görüntüleri ortaya çıktı. CHP'nin kebap ziyafetinde Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'da yer aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmak adına gündeme sık sık getirdiği 'Ülkede açlık var' sözlerinin ardından kebapçıda verdiği ziyafet gündeme bomba gibi düştü.

Lüks bir kebapçıda yemek yerken görüntülenen CHP Genel Başkanının masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL'DA KEBAP KEYFİ

2 gün önce Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görüldü.

İNCE'NİN SİMİT FOTOSU GÜNDEME GELDİ

Öte yandan bu görüntülerin ardından CHP'den koparak yeni bir siyasi oluşum peşinde koşan Muharrem İnce'nin simit yediği kare gündeme geldi.

(ATAKAN IRMAK/SABAH)

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