KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında? Ersin Tatar nereli? İşte merak edilenler...

KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında? Ersin Tatar nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açıldı. Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini aldı. Bu gelişmenin ardından KTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında? Ersin Tatar nereli? İşte merak edilenler...

ERSİN TATAR KİMDİR?

KKTC'de 30 Ekim 2018'den bu yana UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu.

Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, CharteredAccountant unvanını aldı. Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firması'nda, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Ersin Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu. Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı. Ersin Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.

İngilizce bilen Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babası.