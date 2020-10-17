Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Alman Maas'ın zoruna gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle iptal ettiğini ifade etti.

ZİYARETİ İPTAL ETTİ

Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) konuşan Maas, "Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim" diye konuştu.

ARABULUCULUK YAPIYORDU

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.