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Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Alman Maas'ın zoruna gitti

'nin sismik araştırmalar için gemisini yeniden 'e göndermesi,  Heiko Maas'ın zoruna gitti. Maas, 'ya planladığı ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Alman Maas'ın zoruna gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle iptal ettiğini ifade etti.

ZİYARETİ İPTAL ETTİ

Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) konuşan Maas, "Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim" diye konuştu.

ARABULUCULUK YAPIYORDU

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Son dakika: Bakan Dönmez: Oruç Reis bölgeye vardı! SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ: ORUÇ REİS BÖLGEYE VARDI!
Yunanistanda yer yerinden oynadı! Oruç Reis sinyali kapattı... YUNANİSTAN'DA YER YERİNDEN OYNADI! ORUÇ REİS SİNYALİ KAPATTI...
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından ABDye Oruç Reis yanıtı: Gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır SON DAKİKA... DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ABD'YE ORUÇ REİS YANITI: GERGİNLİĞİ ARTIRAN TARAF TÜRKİYE DEĞİL, GKRY VE YUNANİSTAN'DIR
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