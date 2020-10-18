18 Ekim 2020, Pazar
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Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

'te, park halindeki aracın altında bulunan şüpheli çantadan zaman ayarlı düzeneğe sahip yaklaşık 1200 gram patlayıcı çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020
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Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

Çantanın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edilmesiyle can kaybı veya yaralanmanın önüne geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; olay, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi.

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

Park halindeki aracın altına bir kişinin çanta bırakıp, otomobille kaçtığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Polis, paketin bulunduğu yerde güvenlik tedbiri alıp, bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

Uzman ekibin incelemesinde, çanta içinde 3 parça halinde yaklaşık 1200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde bulundu.

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

Patlayıcının uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu saldırı girişimi, can kaybı veya yaralanma meydana gelmeden sonlandırıldı.

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, vatandaşların verdiği eşkal ve plaka bilgisi üzerine saldırgan ve kaçtığı otomobili takibe aldı.

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi

Yapılan ihbar ve analiz çalışmaları üzerine alarma geçen Gaziantep polisi, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde eşkale uyan 1 kişi ile yanındaki 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

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