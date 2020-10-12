Fuat Oktay ve Fahrettin Altun'dan Oruç Reis'e destek mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.

Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN "MİLLETİMİZ KAZANDI" MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu.

Altun, Oruç Reis'in rutin bakımlarının ardından Doğu Akdeniz'e döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Mesajımız açık: Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor; Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak, 'benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun."