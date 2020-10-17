Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev A Haber'de konuştu: 20'den fazla ev yıkıldı

"YENİ FÜZELER GETİRDİLER"

Bizim bilgilerimize göre Ermenistan'ın füzeleri bitmişti. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var. Getirilen füzelerle de ilk saldırılarını düzenlediler, bunları da sivillere karşı kullanmaya başladılar.

"BALİSTİK FÜZE ATTILAR"

Daha önce de Gence'ye tehlikeli bir saldırı düzenlemişlerdi. Kullanılan bu silahlar gerçekten çok güçlü. Bu kez balistik füze attılar. Ama Azerbaycan ordusu Ermenistan gibi sivilleri değil, askeri hedeflere faaliyetlerini yürütmektedir.