16 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Ekim Cuma

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. Bakan Koca 16 Ekim'de 73 kişinin hayatını kaybettiğini,1812 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. İşte 16 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı.....

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Ekim Cuma

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca 16 Ekim'de 73 kişinin hayatını kaybettiğini,1812 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. İşte 16 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı.....

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Ekim Cuma SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 16 EKİM CUMA

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." paylaşımında bulundu.

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