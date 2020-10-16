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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki! Tehdit dili Türkiye'ye karşı işlemez

, 'nin Zirvesi kararlarında hedef alınmasına tepki gösterdi. 'nin Türkiye'yi tehdit etmek yerine çözüm odaklı öneriler sunması gerektiğini savunan Aksoy, "Tehdit dilinin Türkiye’ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki! Tehdit dili Türkiye'ye karşı işlemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümleriyle ilgili, "Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" dedi.

"AB TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK YERİNE..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Aksoy, "Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu, bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek iyi niyetini gösterdiğini 1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklamış ve artık somut sonuçların alınması için adım atılmasını beklediğimizi vurgulamıştık. Türkiye'nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden gelen AB'nin, ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda 'kışkırtma' olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır. AB'nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesi, amacının ve kullandığı dilin ne kadar samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da göstermektedir. AB, ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmelidir. Bunun için Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir. Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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