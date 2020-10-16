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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Ekim Cuma
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca 16 Ekim'de 73 kişinin hayatını kaybettiğini,1812 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. İşte 16 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı......