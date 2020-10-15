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Son dakika: Azerbaycan ordusu açıkladı: 6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı!

Son dakika haberleri...  ordusu, 6 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; ve Hocavend'de 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusu açıkladı: 6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri açıkladı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; Füzuli Cebrail ve Hocavend'de 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

6 KÖY DAHA ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI
Aliyev yaptığı açıklamasında; "Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü, Edişa, Düdükçü, Edilli, Çıraguz köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

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