Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.