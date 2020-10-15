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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, 'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

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