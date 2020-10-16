İBB Şehir Tiyatroları’nda neler oluyor? Dertleri sanat ve sanatçı değil kadrolaşmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 3'üncü oturumu Perşembe günü Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Dünkü oturumda ortaya çıkan CHP'li İBB yönetiminin Şehir Tiyatroları üzerinden kadrolaşmaya gitmesi konusu tekrar gündeme geldi. CHP İBB Meclis üyesi Fidan Aslan Eroğlu, "Şehir tiyatrolarındaki sanatçıların çoğu yaşlı. Bu nedenle genç sanatçılara ihtiyaç var" demesi üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "İBB Tiyatrolar Müdürlüğü'nün bize gönderdiği listede 137 adet A kadro sanatçı var. Bunun yanında 160 adet İSPER üzerinden alınmış yine sanatçı olduğu ifade edilen kişiler var. Ayrıca 15 kişi de memur ve işçi kadrosunda olup sahne alan sanatçı var. Yani toplamda sayı herhalde 300'ü geçiyor. Bu kadar sanatçı var ve bu sanatçılardan 40 tanesine 2020-2021 sezonunda görev verilmiş. 40 sanatçıya tiyatro sahne görevi verilmiş geriye kalan mevcut sözleşmeli sanatçılardan yani 137 kişi artı 15 kişi de orada var 152 sanatçı boşta bekletiliyor. Bunlara 2 yıldır herhangi bir görev verilmemiş" dedi.

'SANATÇILAR İŞE YARAMAZ MI? DİYORSUNUZ'

Kaynar sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda yeni bir ifade daha kullandılar 'yaşlı' dediler. Herhalde bu sanatçı arkadaşlarımızı yaşlı ve işe yaramaz statüde görüyorlar ki bu şekilde bir ifade kullanıyorlar. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Şehir tiyatrolarında kurulduğundan bu tarafa hiçbir zaman kadrosu tam dolmamış. Zaten şu anda azami en fazla alabileceklerini kişi sayısı 199 burada yazıyor, 199 boş kadro var. 199'unun tamamı doldurulmak isteniyor. Bu gönderilen teklifle 199 boş kadronun tamamı doldurulmak isteniyor. Bu Şehir Tiyatroları tarihine hiç olmamış bir olay. Bakın 160 kişi İSPER üzerinden alınmış. İSPER güvenlik, temizlik ve benzeri hizmetleri yapmak üzere kurulmuş buradan personel temin eden şirket. Park bahçelerde çalışan, güvenlikte çalışan, temizlik hizmetlerinde çalışan bir takım hizmet sektöründe çalışan kişilerin istihdam edildiği şirket. Bu şirket üzerinden tiyatro sanatçısı olarak 160 kişi istihdam edilmiş. Bu da yetmiyor ilaveten 199 kişi daha bu kadroya doldurulmak isteniyor. Ve şu anda sadece 40 sanatçıya göre verilmiş yani aradaki orantısızlığı ve mantıksızlığı görebiliyor musunuz?".

'DERTLERİ SANAT DEĞİL KADROLAŞMAK!

Şehir Tiyatroları oyuncuları boşta bekletilirken 36 oyunun dışarıdan satın alındığını belirten Kaynar, "Dışarıdan oyun satın alınıyor. Buradaki çelişkiyi de görebiliyor musunuz? Arkadaşların derdi sanat, sanatçı, Şehir Tiyatroları şehir tiyatrolarının geleceği, Şehir Tiyatrolarının tiyatro üretmesi, sanat türetmesi filan değil buraları hızlı bir şekilde doldurmak, kadrolaşma, kadrolaşma, kadrolaşma… Dertleri iş yapmak olsa kesinlikle böyle davranmazlar. Çünkü kurumdan gelen resmi verilerle söyledikleri ve yaptıkları çalışıyor. Biz bundan dolayı yani şu anda kaç tane genç sanatçı ihtiyaç varmış mesela 199 tane mi? Veya kaç tane kadın sanatçıya ihtiyaç varmış mesela 199 mu? 150 tane A sınıfı kadrodaki sanatçı boş bekletilirken ihtiyaç olanı göndermiş olsalar değerlendirilebilir. Ama tamamını doldurma, kısa sürede bütün kadroları doldurma amaçlı hareket edildiği için bu gündeme hayır oyu veriyoruz yoksa eğer gerçekten bir sanatçıların oyun ve sahnelenen oyun analizi yapılıp 'şu kadar kişi eksik şuna izin verir misiniz?' denirse bu değerlendirilebilir. Ama bu hali tamamen kadrolaşma kokuyor ve bundan dolayı da ret oyu veriyoruz" dedi. CHP'li Fidan Aslan Eroğlu ise "Şehir Tiyatrolarında 40 kişi değil, 33 sözleşmeli memur sanatçı prova ve oyunlarda çalışmaktadır. Bu sayı 40 değildir" ifadelerini kullandı. Tekrar söz alan Kaynar ise "CHP'li arkadaş benim iyimser sayı olarak söylediğim 40 kişiyi 33 kişi olarak düzelttiği için teşekkür ederim. Yani 150 sanatçıdan 33'ü ne sahne görevi verilmiş" ifadelerini kullandı.

(BARIŞ SAVAŞ/SABAH)